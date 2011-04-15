Рубль не спешит расти вслед за нефтью

На торгах вторника российский фондовый рынок демонстрирует преимущественно позитивную динамику. РТС торгуется в «зеленой» зоне с самого утра, тогда как индекс МосБиржи пытается определиться с направлением, недавно вернувшись выше уровней открытия. В целом активность инвесторов ограничена, как и на зарубежных площадках – покупателей сдерживает осторожность в преддверии заседаний ключевых Центробанков в ближайшие дни.

На рынке нефти после временной консолидации возобновилось ралли. Brent подбирается к отметке 66, отметившись на новых максимумах середины 2015 года. Катализатор покупок все тот же: авария на крупном трубопроводе Forties, угрожающая масштабными перебоями в поставках. На устранение неполадок может потребоваться от двух до трех недель, и в течение этого времени у котировок будет своеобразная «подушка безопасности» на случай негативных известий из Америки, которая сегодня публикует данные по запасам по оценке института нефти. Если объемы сократятся, это станет дополнительным драйвером для Brent.

При этом рубль не спешит вслед за нефтью. Снижение доллара ограничилось отметкой 58,73 руб. и ниже опускаться пара, похоже, не намерена. Судя по всему, покупателей сдерживают внутренние факторы, такие как перспективы снижения ставки Банком России, выплаты по внешнему долгу и угроза санкций. Впрочем, в случае пробоя котировками Brent уровня 66 наша валюта вряд ли сможет сохранять хладнокровие.

На международном валютном рынке доллар пребывает под небольшим давлением в ожидании решения ФРС. Повышение ставки никого не удивит, как и саму валюту, которая будет уповать на позитивные сигналы об ужесточении политики в 2018 году. Если таковых не поступит, позиции «американца» пошатнутся еще сильнее.







Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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