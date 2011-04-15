Нефть против «быков»

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. И если днем ранее утром наши акции были поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, то сегодня «черное золото» будет способствовать продажам. Так, вчера после нашего закрытия коррекция в нефти марки Brent продолжилась и, несмотря на восстановление, вызванное данными Американского института нефти, и позволившее ей подняться в район 64 долларов, Brent продолжает торговаться ниже уровней, соответствующих нашему закрытию. Отметим, что по данным API запасы нефти в США снизились на 7,4 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов выросли на 2,3 и 1,5 млн баррелей. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших активов. По итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,5% и 0,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 снижается на 0,4%, китайский Shanghai Composite, напротив, растет на такую же величину.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале торгов, в результате чего индекс МосБиржи сделает шаг в сторону уровня 2150 пунктов, который перешел в разряд поддержек. «Медведи», воспользовавшись негативом с рынка энергоносителей, могут даже попытаться протестировать эту отметку сверху, однако сил на ее пробой вряд ли хватит. Более того, с открытия Европы, где возможен умеренный рост основных индексов в начале дня, наш рынок к середине торгов может отыграть часть потерь. Также мы ожидаем дальнейшего восстановления рынка энергоносителей. На фоне данных API и в ожидании официальной статистики от Минэнерго США, нефть марки Brent во второй половине дня может подняться в район 64,5 доллара за баррель, что позволит нашим индексам полностью скомпенсировать утренние потери. Более того, данные по запасам углеводородов от Минэнерго США, которые будут опубликованы в 18.30 мск, и реакция на них «черного золота» определят динамику нашего рынка в последние минуты торгов. При этом в преддверии решения ФРС по ставке, мы ожидаем консолидации на американских площадках, что станет нейтральным фактором для наших акций.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Утреннее восстановление рынка энергоносителей и поддержка со стороны приближающегося налогового периода позволят российской валюте отыграть часть потерь. При этом доллар может отступить ниже 59,2 рубля. Отметим, что вчера «медведям» не удалось удержать американскую валюту ниже поддержки, расположенной на уровне 59 рублей, что говорит в пользу возможного продолжения роста пары USD/RUB. Коррекция в ценах на нефть позволила американской валюте отыграть не только эту отметку, но и полностью скомпенсировать потери предыдущего дня. Также стоит обратить внимание на тот факт, что рублевая стоимость нефти все еще находится на очень высоких уровнях и близка к отметке 3800 рублей за баррель.





Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»



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