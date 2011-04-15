«Ямал СПГ» может взорвать мировой рынок газа

Проект «Ямал СПГ» запустил производство сжиженного газа на первой технологической линии мощностью 5,5 млн. тонн в год. Запланированная мощность трёх линий проекта в целом составляет 16,5 млн. тонн., Их производство будет запущено в 2018-2019 г.г.

Продукция первой линии на 96% уже законтрактована. Основные покупатели - государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Это страны с высокой численностью и плотностью населения и большими потребностями в природном газе. Первый в мире ледокольный танкер-газовоз с СПГ уже отправлен с Ямала в Азию.

Кроме того, проект «Ямал СПГ» предусматривает создание перевалочной базы в бельгийском Зебрюгге. Она изначально предназначена для организации доставки СПГ в Азию во время закрытой навигации по Северному морскому пути. Но само расположение базы на побережье Северного моря даёт возможность снабжения СПГ и европейских стран.

Со стратегических и геополитических позиций России запуск «Ямала СПГ» и направленность поставок имеет колоссальное значение. Дело вот в чём. На газовом рынке АТР ведущую роль играет Катар, до 75% экспорта которого приходится на поставки СПГ в страны Азии. Всего же Катар как один из лидеров добычи газа осуществляет около 30% мирового экспорта СПГ. В 2016 г. его внешние продажи составили 79,6 млн. т. В том числе Катар поставляет СПГ и в Европу - 17,9 млн. т. в 2016 г.

Но Катар, расположенный в политически нестабильном регионе Ближнего Востока, вовлечён в многочисленные конфликты с соседними государствами, подвергается «блокаде» со стороны арабских соседей. И хотя это пока не сказывается на поставках, есть опасения в их надёжности.

Поэтому производство на «Ямал СПГ» может поменять картину мирового экспорта сжиженного газа. В 2016 г. Россия вывезла 10,8 млн. т. СПГ, занимая 4% мирового рынка и седьмое место среди экспортёров. При выходе ямальского завода на запланированный выпуск 16,5 млн. т. Россия может потеснить Катар в поставках и стать третьим по величине экспортёром в мире после Австралии.

Поставки СПГ в Европу важны для России ещё и потому, что на ёмкий европейский рынок СПГ нацелились и США. С данных позиций потенциальные северные поставки из России и логистически, и по ценам могут оказаться предпочтительнее американских.

А у НОВАТЭКа амбициозные дальнейшие планы. Компания сообщила, что в перспективе предполагает осуществление двух проектов на Ямале. Они в совокупности дадут производство газа до 70 млн. тонн в год. Это приблизит Россию к объёмам Катара и способно обеспечить газом большое число стран-потребителей в самых разных частях света.





Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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