Алабама спутала карты доллару

После того, как американские индексы обновили очередные исторические максимумы, азиатские площадки в основном подрастали в ходе сегодняшних торгов. Исключение составил японский Nikkei, который просел почти на 0,5% снова из-за удешевления акций технологических компаний, которые потеряли порядка 1,5%. Между тем европейские фьючерсы перед официальным открытием расположились в зеленой зоне, что создает предпосылки для позитивного старта торгов на российском рынке.

С утра доллар находится под давлением, отыгрывая неожиданные результаты выборов в Алабаме, где победу одержал кандидат от демократов Дуг Джонс. Это означает, что у республиканцев в сенате стало на одно место меньше. В ближайшей перспективе это может затруднить продвижение налоговой реформы, и республиканцы теперь, скорее всего, поторопятся протолкнуть законопроект как можно раньше, до официального вступления в силу результатов выборов. Для доллара в идеале это должно произойти до наступления Рождества.

«Фактор Алабамы» несколько подорвал и без того неуверенные позиции доллара, а вчера после закрытия российского рынка нефть смогла отойти от минимумов вблизи отметки 53. Все это создает условия для укрепления рубля на открытии торгов. Так, в первой половине дня доллар/рубль может вернуться под отметку 59 руб., и это придаст сил индексу РТС. Далее все будет зависеть от настроений по доллару, которые сначала будут формировать данные по американской инфляции, а затем – итоги заседания ФРС США, на которые российские активы будут реагировать уже завтра.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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