Индекс МосБиржи может подняться в район 2190 пунктов

Российский рынок бумаг в лице индексов МосБиржи и РТС вырос по итогам вторника на 0,57% и 0,48% соответственно.

Позитивные настроения на рынке были связаны с повышением нефтяных цен. Однако сама нефть марки Brent после достижения уровня 65,86$ за баррель, также стремительно снизилась, скорректировавшись до уровня 63,85$ за баррель. Внутридневная волатильность составила более 4%.

Сегодня цены демонстрируют легкое восстановление на сообщениях от американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти на 7,38 млн. баррелей. Однако позитив от снижения запасов сырой нефти смазан продолжающимся увеличением запасов бензина и дистиллятов на 2,33 млн. и 1,54 млн. баррелей.

Помимо традиционных данных от Минэнерго США (ожидается снижение запасов нефти на 3,6 млн. баррелей), на динамику нефтяных фьючерсов также повлияет ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти.

Пока нефть не желает корректироваться, и нашему рынку будет довольно тяжело сформировать понижательную коррекцию. Даже аутсайдеры ноября - бумаги «Роснефти» и ГМК «Норильского Никеля» временно покинули свои нисходящие тренды.

Обе акции сейчас демонстрируют коррекционный рост.

На мой взгляд, бумаги «Роснефти» могут подняться в район 305-310 рублей, а бумаги ГМК «Норильский Никель» могут достичь уровня 10900-11150 рублей.

Сегодня состоится заседание совета директоров НорНикеля. В повестке значится вопрос о рассмотрении исполнения бюджета 2017 года и планы относительно бюджета на 2018 год.

Что касается общей технической картине индексов, то индекс МосБиржи может продолжить повышение, так как сейчас он торгуется за пределами линии сопротивления, которая проведена через пиковые отметки 13 и 27 ноября.

Плюс он также преодолел 61,8% уровень коррекции от снижения 2191,71-2087,37 пунктов, который попадал на рубеж 2151,85 пунктов. Торговля выше этого уровня повышает шансы на повторный заброс индекса МосБиржи в район 2190 пунктов.

Что касается индекса РТС, то здесь продолжается боковая консолидация в широком диапазоне 1105/1110 - 1160/1170 пунктов. Фигура «тройная вершина» потеряла свою актуальность, так как мы видим 4-ый отскок от уровня поддержки, так что мы просто имеем боковой тренд, выход из которого остается под вопросом. Следим за указанными границами.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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