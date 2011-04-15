Важный день для доллара

Отыгрывая вчерашнюю просадку нефтяных котировок, в среду российский фондовый рынок открылся с потерями, несмотря на в целом благоприятную динамику на иностранных площадках. Также настроение российским инвесторам портит продолжающаяся тяжба между «Роснефть» и АФК «Системой». Просадка отечественных индексов на данный момент выглядит умеренной, и предвестников развития медвежьего импульса пока не наблюдается.

Рубль тем временем пытается отыграть вчерашние потери. Доллар тестирует отметку 59 руб., после утраты которой нашей валюте будет технически проще развивать восстановление. Но в силу ряда факторов риска российской валюте может не хватить смелости на более агрессивные действия. Далее динамика будет зависеть от поведения доллара в целом, настроений на сырьевых площадках, результатов очередного аукциона Минфина и общей тяги к риску.

Доллар ждет ключевых событий недели – отчета по инфляции и итогов заседания ФРС. Валюта сутра попала под умеренные распродажи на известиях о том, что на выборах в Алабаме победу одержал кандидат от демократов, что в будущем может усложнить задачу Трампа по реализации экономических преобразований.

Но на данный момент рынок сосредоточен на вышеупомянутых событиях. Если потребительская инфляция не разочарует, как вчерашний индекс PPI, доллар встретит вердикт Федрезерва в бодром расположении духа, но тем выше будет риск фиксации прибыли на случай, если участники рынка сочтут риторику регулятора слишком неубедительной или осторожной.







Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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