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14.12.2017

Решение ФРС США поднять ставку привело к ослаблению доллара

Решение ФРС США поднять ставку по федеральным фондам до уровня 1,25,-1,50% и последующие комментарии главы регулятора Джанет Йеллен привели к ослаблению доллара по широкому спектру на международном валютном рынке Forex. Утверждение о том, что ставки ФРС близки к нейтральному уровню и подтверждение прогнозируемых будущих действий не удивили рынок, ожидания которого уже были учтены в текущих ценах. Переключение внимания участников рынка на перспективы монетарных политик Европейского центрального банка и Банка Англии, заседания которых состоятся сегодня, создает условия для роста волатильности т.е. роста изменчивости валютных курсов и в течение наступившего четверга.
Российская валюта укрепилась на фоне даже падающей нефти, потому что сохраняется интерес нерезидентов к российским долговым обязательствам. При этом, рубль более уверенно чувствует себя против доллара США.
В пятницу состоится заседание Банка России на котором ожидается снижение ставки. По совокупности всех действующих факторов до конца года курс доллара к рублю будет консолидироваться в диапазоне 58,00 – 60,00 руб.


Александр Егоров, валютный стратег ГК Телетрейд





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