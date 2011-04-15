Цены на нефть снизились

Цены на нефть основных эталонных сортов снижались в последние сутки по мере того, как в США был зафиксирован рост добычи до новых рекордных уровней.

По данным Libertex, фьючерсы на Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне 14 декабря в 09:30 по московскому времени торговались на уровне 62,78 доллара за баррель, что на 4,6% ниже двухлетних максимумов, двумя днями ранее. Американский эталон WTI находился в районе 56,65 доллара за баррель, снизившись со своих двухлетних максимумов на 3,3%.

Агентство энергетической информации США, по итогам прошлой недели, зафиксировало снижение коммерческих запасов нефти на 5,6 миллиона баррелей до 443,0 миллиона. Добыча выросла на 73 тыс. баррелей в сутки до 9,78 миллиона, обновив исторический максимум.

Рост добычи на 73 тысяч баррелей в сутки за одну неделю, после того как цены закрепились выше 60 долларов, безусловно, вызывает беспокойство рынка. Одновременно страны ОПЕК повысили прогнозы по добыче нефти вне картеля на 300 тысяч баррелей в сутки.

Однако, и преувеличивать значение данного роста пока не стоит. Добыча в США и в прошлом году прирастала периодами на 70 тысяч баррелей в сутки. При этом общий годовой темп рост оказался почти вдвое ниже темпов роста мирового спроса.

Безусловно, это увеличение производства будет сдерживать возможность укрепления цен на нефть. Спрос на контракты выше 65 долларов за баррель может снизиться, но в области 58-60 они, по-прежнему, будут интересны для покупок.

Полагаю, что говорить о том, что сейчас есть серьезные предпосылки для перехода в более низкий ценовой коридор, пока преждевременно. Котировки Brent продолжат держаться в области 60-70 долларов за баррель.



Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB









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