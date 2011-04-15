Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14.12.2017

Рынки затаились перед свежим шквалом новостей

Заседание Федрезерва не принесло новых «ястребиных» сигналов. Регулятор повысил ставку, но оставил прогнозы без изменений. Но это не помогло фондовым рынкам АТР, которые упали под влиянием продаж в финансовом секторе. Также сказывается настороженности инвесторов в преддверии новых событийных рисков – экономических отчетов и заседаний Центробанков Европы и Великобритании. Европейские фьючерсы тоже расположились на отрицательной территории, предвещая минорный старт.
С момента вчерашнего закрытия российских индексов нефть немного подросла, но остается под отметкой 63, что вкупе с негативными сигналами со стороны зарубежных площадок не сулит отечественным бенчмаркам укрепления на старте сессии после вчерашних распродаж, в ходе которых индекс МосБиржи потерял свыше 1%. Тем не менее, давление на индексы может несколько ослабеть в краткосрочной перспективе.
Рубль неплохо прибавил накануне, отправив доллар к недельным минимумам. Сегодня валюта вполне способна продолжить укрепление, отыгрывая распродажи «американца» в ответ на итоги заседания ФРС. Если еще и нефть привлечет спрос и сможет обосноваться над уровнем 63, это станет подспорьем для рубля на пути к 58,50 и далее.
Перепроданный доллар на международной арене с утра пытается привлечь покупателей, хотя в целом котировки торгуются в узких диапазонах и еще не определились с направлением в ожидании ряда важных событий, от PMI в еврозоне и Британии до розничных продаж в США и заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Если риторика регуляторов будет неагрессивной, евро и фунт рискуют скорректироваться после вчерашнего подъема.


Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100