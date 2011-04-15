Рубль перешел в наступление

Во второй половине недели настроения по рублю улучшились, что во многом обусловлено ослаблением позиций доллара, подорванных в том числе «продажами на фактах» после повышения ставки ФРС. Нефть тем временем идет своим путем, сдерживая порывы покупателей российской валюты.

Помимо «долларового фактора», рублю помогают свидетельства сохранения высокого спроса на рублевые активы. Вчера Минфин успешно разместил ОФЗ на 40 млрд рублей при спросе, превысившем предложение чуть больше, чем в два раза. Локально роль играет и грядущее снижение ставки Банком России – спекулянты спешат насладиться более высокой доходностью перед завтрашним решением регулятора.

В более широкой перспективе потенциал нашей валюты выглядит по-прежнему ограниченным из-за крупных выплат по внешним долгам, дальнейшего снижения стоимости кредитования в России и угрозы расширения санкций. Но частично противодействовать этим факторам в ближайшее время рублю поможет налоговый период, который стартует в пятницу, 15 ноября. Реакция валюты на решение Банка России обещает быть весьма сдержанным.

Что касается влияния настроений в сырьевом сегменте, валюта демонстрирует стойкость в условиях фиксации прибыли по Brent. Отчасти это обусловлено осознанием того, что недавнее ралли котировок было связано с временным фактором – остановкой работы крупного североморского трубопровода. Как только неполадки будут устранены, нефть может резко подешеветь и временно утянуть за собой рубль.





Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр"











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