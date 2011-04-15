Нефть расставляет приоритеты

На рынке черного золота наблюдаются распродажи третий день кряду. Фиксация прибыли началась на пиковых максимумах, достигнутых во вторник на подходе к отметке 66. Сегодня Brent обновляет недельные минимумы, снова сосредоточившись на негативе со стороны Штатов.

Недавнее ралли, спровоцированное перебоям в поставках через крупный трубопровод в Северном море, иссякло, и участники рынка снова переключились на сигналы от американских сланцевиков. На этом фронте быкам порадоваться нечему.

Минэнерго вчера рапортовало об ускорении роста добычи, которая на прошлой неделе увеличилась на 73 тыс. баррелей в сутки, неумолимо приближаясь к рубежу в 10 млн баррелей в сутки. По прогнозам ведомства, в следующем году на американских месторождениях будет добываться больше 10 млн баррелей нефти в день. С Минэнерго солидарно и Международное энергетическое агентство, которое в своем декабрьском докладе пророчит дальнейшее наращивание производства углеводородов в США.

Повреждение североморского трубопровода и сокращение американских запасов отошло на задний план. Поведение рынка говорит о том, что сланец по-прежнему расценивается как главная угроза для рынка, к ребалансировке которого стремятся страны ОПЕК+. К слову, участники рынка также проигнорировали сообщения МЭА о том, что уровень выполнения условий сделки экспортерами вырос до рекордного в этом году уровня 115%.

В случае усиления давления на Brent не исключено движение котировок в направлении уровня 61, но здесь, вероятно, расставлены биды, и актив может оттолкнуться от этой области, показав коррективный подъем, особенно если появятся оценки масштабных перебоев в поставках через трубопровод Forties.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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