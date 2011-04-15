Сланец запугивает рынок нефти

После двух дней фиксации прибыли Brent попыталась развить медвежий импульс, но встретила покупателей на отметке 62 и перешла в режим восстановления. Вниз котировки тянут известия из США, которые нивелируют позитивные факторы. Вчерашний отскок походит скорее на техническую коррекцию, нежели на возвращение оптимизма на рынок, а потому актив в ближайшее время будет оставаться уязвимым.

Во вторник Brent обновила максимумы середины 2015 года вблизи отметки 66. Так что перебои в поставках через трубопровод Forties по большей части уже заложены в цены. Хотя этот фактор еще может подтолкнуть быков к новой волне покупок, когда появятся точные оценки потерянных за время восстановительных работ баррелей.

Но этот временный драйвер действует в «фоновом режиме», а на первом плане остаются американские сланцевики, где добыча беззастенчиво приближается к 10 млн баррелей в сутки. Как прогнозирует Министерство энергетики страны, производство перевалит через эту отметку в следующем году. И, судя по наблюдаемым темпам наращивания активности, полагаем, это может произойти уже в первом квартале.

Страхи по поводу новой волны сланцевого бума заставили игроков проигнорировать доклад МЭА, который указал на рекордный уровень соблюдения договоренностей стран ОПЕК, который достиг 115%. Судя по реакции рынка, игроки опасаются, что какими бы ни были усилия картеля и его независимых партнеров, если сланцевые компании продолжат набирать обороты, восстановить баланс спроса и предложения будет очень трудно или и вовсе невозможно.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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