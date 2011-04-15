Рынки ждут новостей по налоговой реформе

Американские фондовые площадки показали не лучшую динамику, что отразилось на настроениях азиатских инвесторов. В начале предстоящей недели должно состояться финальное голосование по плану налоговой реформы, и участники рынков беспокоятся, что законопроект, которому нужны голоса нескольких ключевых сенаторов, может провалиться.

Японский Nikkei закрылся в минусе, несмотря на то, что исследование Tankan указало на рост делового доверия среди крупных производителей до 11-летнего максимума. Невыразительная и унылая динамика азиатских индексов не сулит европейским площадкам проявления оптимизма.

Российские бенчмарки, скорее всего, откроются вблизи достигнутых накануне значений, и в начале сессии возможны попытки подъема на фоне небольшого повышения цен на нефть с момента вчерашнего закрытия рынка РФ.

На валютном рынке утренние торги сопровождались практически повсеместным ослаблением доллара, который еще не оправился от блеклого заседания ФРС и нервничает в ожидании вердикта по налоговой реформе. Сегодня Штаты публикуют данные по промпроизводству и загрузке мощностей, которые вряд ли окажут влияние на рынок, уставший после насыщенной недели.

Рубль тем временем ждет решения Банка России. Инфляция в стране продолжает замедляться и движется в направлении рекордных значений, что соответствует плану регулятора постепенно снижать ставку. Широко ожидается, что стоимость кредитования будет снижена на 25 б.п., что сильного давления на российскую валюту не окажет.

Нефть Brent стабильна над отметкой 63, обосновавшись во флэте в районе 63,50. Сегодня движения актива, вероятно, будут носить ограниченный характер в ожидании еженедельной статистики по числу действующих буровых в США. Если буровая активность снова отразит рост, котировки могут завершить день на отрицательной территории.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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