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15.12.2017

Рубль ждет вердикта Банка России

В четверг рубль начал торги с резкого роста, после чего перешел к коррекции и к завершению сессии закрыл бычий гэп, фактически вернувшись к уровням закрытия предыдущего дня. Нефть во второй половине дня перешла к росту, но это не помогло российской валюте, которая подверглась фиксации прибыли в рамках подготовки игроков к сегодняшнему заседанию Банка России.
Рынок уже давно готов к тому, что сегодня Центробанк снизит ставку. Широко ожидается, что снижение составит 0,25%, поскольку регулятор обещал плавное и медленное ужесточение. За период с 5 по 11 декабря рост инфляции в РФ уже третью неделю кряду составил 0,1%. Годовой показатель замедлился уже до 2,3%, причем по итогам года общая инфляция может составить 2,5%, что станет абсолютным рекордом для России.
К слову, в рамках ежегодного послания Владимир Путин отметил, что сейчас в РФ наблюдается рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю страны. С учетом фактора ИПЦ есть угроза, что регулятор понизит ставку сразу на 0,5%. По крайней мере, такой сценарий исключать не стоит. Если это произойдет, рубль может прилично просесть внутри дня, даже если нефть продолжит восхождение, а доллар будет чувствовать себя неуверенно.
Вчера пара доллар/рубль касалась сильной поддержки в районе 58,50 руб., оттолкнувшись от которой к закрытию добралась до 58,83 руб. Так, в течение дня цена может попытаться вернуться выше уровня 59 руб. Понижение ставки на 0,25% вряд ли вызовет ощутимое ослабление российской валюты, хотя определенное давление оказать все же может.


Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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