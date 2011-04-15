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18.12.2017

Brent нужно привлечь спрос

В пятницу нефть не подавала признаков жизни, завершив неделю практически без изменений, хотя в течение минувшей торговой пятидневки наблюдались довольно резкие взлеты и падения барреля Brent, который успел отметиться на новых максимумах середины 2015 года вблизи отметки 66 и коснуться минимума на уровне 62. В итоге котировки обосновались немногим выше уровня 63.
Покупки актива были обусловлены закрытием крупного трубопровода Forties и оценок масштабов перебоев в поставках нефти через эту североморскую артерию. На стороне медведей продолжают играть сигналы со стороны сланцевых производителей в США. На прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах внушительно сократились, но добыча продолжила расти, что не может не беспокоить участников рынка, равно как и масштабное увеличение запасов бензина.
В минувшую пятницу нефтесервисная копания BakerHughes сообщила о сокращении числа активных буровых на прошлой неделе на 4 единицы до 747 штук. Первоначальной реакции Brentне последовало, но сегодня этот фактор может немного поддержать актив, которому необходимо укрепить позиции над уровнем 63 в краткосрочной перспективе.
С технической точки зрения ближайшее сопротивление проходит в районе 63,50-63,70, преграждающем путь к 64. Если же на рынке появятся разговоры о том, что неполадки на трубопроводе в Северном море могут быть устранены раньше ожидаемого срока, котировки могут резко снизиться.


Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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