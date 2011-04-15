В пятницу Центробанк РФ удивил рынок снижением ключевой ставки на 0,5 до 7,75%, хотя ожидаемым было снижение на 25 базисных пунктов до 8%. В первые минуты рубль достаточно резко просел по отношению к доллару, но затем быстро наверстал позиции и на сегодняшнее утро курс составляет 58,9 рублей за доллар.

Еще один регулятор цены на рубль- нефть, сейчас находится в состоянии локальной стабильности в пределах коридора 61-64,7$ за баррель Brent. Необходимо пробивать верхнюю позицию коридора и уходить выше 65 долларов за баррель. Но пока предпосылок к этому нет. Наоборот, открытие после ремонта нефтепровода Forties может негативно сказаться на динамике Brent, но ниже 60$ не опустит, скорее не даст пробить отметку в 64,7.

При умеренном фоне у российской валюты есть все шансы закончить год в диапазоне 58,50-59,50 рублей за доллар.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка











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