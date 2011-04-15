Рубль сбивает с толку индекс МосБиржи

В начале новой недели сформировались все условия для роста рисковых активов после осторожного поведения Центробанков на прошлой неделе и в ожидании голосования по налоговой реформе. Основные зарубежные фондовые площадки сегодня расположились на положительной территории, обусловив позитивный старт на российском рынке. Но во второй половине дня индекс МосБиржи не смог удержаться в зеленой зоне из-за укрепления рубля, что отдаляет перспективы возвращения бенчмарка выше области 2150 пунктов. РТС тем временем повышается в пределах 0,3%. Рубль растет на аналогичную величину в паре с долларом.

В сегменте «голубых фишек» превалирует позитивная динамика, но не обошлось и без распродаж. Бумаги АФК «Система» падают более чем на 5% после того, как компания проиграла апелляцию «Роснефти» по спору на 136,3 млрд рублей. В частности, 18-й апелляционный суд Челябинска подтвердил решение Арбитражного суда Башкирии по иску «Роснефти» к АФК. Как заявил представитель «Системы», компания намерена оспаривать решение суда. Тем временем акции «Роснефти», как и большинство бумаг нефтегазового сектора, торгуются с повышением, прибавляя около 0,5%.

Спросом пользуются бумаги «Дикси» (+2,45%), «Татнефти» (+1,74%), Аэрофлота (1,46%). Последний отыгрывает данные британского агентства OAG, согласно которым, компания вышла на первое место в мире среди традиционных авиаперевозчиков по росту провозных емкостей. По состоянию на сентябрь (за 12 месяцев) «Аэрофлот» нарастил провозную емкость на 15%. За десять месяцев этого года компания перевезла 42,6 млн пассажиров – это на 16,3% выше результата за аналогичный период прошлого года.

Несколько ограничили оптимизм на отечественном рынке данные по объемам промышленного производства в РФ, которые в прошлом месяце сократились на 3,6% в годовом выражении. Это снижение оказалось самым масштабным с 2000 года и отчасти было обусловлено участием России в соглашении ОПЕК+ по ограничению добычи.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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