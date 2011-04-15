Нефть не в силах развить импульс роста

Торги на российском фондовом рынке в понедельник начались в зоне положительных значений благодаря возобновлению покупок нефти и оптимизму мировых инвесторов, которые покупают рисковые активы на позитивных ожиданиях относительно налоговой реформы в Штатах.

Однако ослабление доллара и спрос в сырьевом сегменте подпитали силы рубля, что в свою очередь подавило попытки подъема индекса МосБиржи.

После умеренного утреннего подъема рублевый индекс торгуется немногим ниже уровней открытия, теряя символические 0,12%. РТС тоже умерил пыл и во второй половине дня повышается лишь на 0,2%.

Нефть Brent в очередной раз не смогла удержаться над уровнем 63 и вернулась в красную зону. Фиксация прибыли на попытках роста говорит о неуверенности участников рынка в перспективах более внятного укрепления актива, несмотря на такие факторы поддержки, как снижение буровой активности в США, перебои в поставках через трубопровод в Северном море и забастовка в Нигерии.

Все эти факторы трейдеры расценивают как временную поддержку, тогда как основная угроза продолжает исходить от американских сланцевых компаний, которые продолжают ставить рекорды по добыче и приближаются к отметке 10 млн баррелей в сутки.

Рубль торгуется с повышением, но учитывая неуверенность нефти, вряд ли сможет существенно развить бычий импульс даже с учетом слабости доллара. Пара нащупала поддержку в районе 58,50 руб. и при сохранении текущей расстановке сил до конца дня, вероятно, сможет не нарушить целостность этого уровня.

Основное внимание рынков сейчас направлено на предстоящее голосование по налоговой реформе в США, которое может состояться в ближайшие дни (предположительно, во вторник). Большинство игроков надеется на принятие законопроекта, что будет ограничивать давление на доллар, который несет приличные потери в парах с европейскими валютами.







Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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