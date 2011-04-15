Нефть пока не готова на новые подвиги

После небольшой просадки в пятницу цены на нефть продолжили снижаться на торгах понедельника. Баррель Brent, который в моменте тестировал отметку 63, коснувшись внутриидневного максимума на 63,32, не смог отстоять позиции и обосновался под психологической отметкой.

Буровая активность на сланцевых месторождениях США немного замедлилась на прошлой неделе. Но котировки быстро отыграли этот фактор, сосредоточившись на негативных локальных сигналах. Таковыми послужили сообщения о ремонте части трубопровода Forties. Восстановительные работы ведутся активно, и вполне возможно, что важная артерия вернется в строй раньше обозначенных сроков. Также не способствовали укреплению Brent и известия о прекращении забастовки в Нигерии.

Впрочем, в ближайшие дни у актива будет шанс на возобновление подъема, если на сей раз американская статистика будет более умеренной. После трех недель масштабного прироста увеличение запасов бензина в Штатах может замедлиться, а запасы сырой нефти – снова сократиться. Этого будет достаточно, чтобы оказать Brent краткосрочную поддержку и удержать цены от дальнейшей просадки, но недостаточно, чтобы запустить новое ралли, особенно если добыча снова продемонстрирует рост.

С технической точки зрения, котировкам необходимо первым делом вернуться за пределы уровня 63 и подтвердить пробой этого уровня успешным тестированием области 63,50. Прорыв выше 64 пока видится маловероятным, учитывая угрозу увеличения производства углеводородов в США до новых рекордных максимумов.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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