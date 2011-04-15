Рубль: равнение на реформу

В понедельник рубль показал незначительное укрепление, которое он смог себе позволить в основном повсеместному отступлению доллара. В остальном значимых факторов поддержки валюты не наблюдается, о чем говорят скромные масштабы ее подъема. Доллар получил поддержку на уровне 58,50 руб., закрывшись неподалеку от внутридневных минимумов.

Рубль пользуется осторожностью игроков в отношении доллара, который снова привлек распродажи после недавнего укрепления. Накануне практически во всех долларовых парах наблюдалась фиксация прибыли, что отразилось в том числе и на динамике нашей валюты. Но как только законодатели США одобрят проект налоговой реформы, американская валюта может сменить вектор движения, и тогда рубль растеряет все преимущество, оставшись один на один со слабой нефтью и выплатами по внешнему долгу. Ограничить этот негатив частично сможет налоговый период, но поддержка со стороны этого фактора вряд ли будет масштабной.

Таким образом, основным драйвером для российской валюты будет оставаться динамика доллара. По слухам, голосование в Штатах может состояться уже сегодня. Реализация рисков для рубля может вылиться в возвращение доллара в район отметки 59 руб. Впрочем, на фоне сомнений в эффективности ожидаемой реформы, после первоначальной реакции доллар может настичь фиксация прибыли. Пока этот фактор не будет отыгран, нефтяной фактор будет оставаться на вторых ролях. Впрочем, здесь поводов для оптимизма пока не наблюдается.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.