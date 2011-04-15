Инвесторы предвкушают первую победу Трампа, а доллар нет

Уолл-стрит поставила новый рекорд, предвкушая масштабное снижение налога на корпорации. За американскими площадками последовали индексы АТР. Исключение составил японский Nikkei, которому никак не удается закрыться над психологической отметкой 23,000. Европейские фьючерсы перед официальным открытием сигнализируют о позитивном настрое. Учитывая внешний позитив и стабильную нефть, российские площадки тоже могут показать подъем на старте утренних торгов после вчерашней просадки.

В отличие от фондовых индексов, доллар не слишком вдохновлен ожиданиями голосования по налоговой реформе. Сенатор от республиканцев Сьюзан Коллинз сообщила, что намерена проголосовать за законопроект. Таким образом, вероятность одобрения плана стала еще выше, и теперь только голос Джеффа Флейка считается неопределившимся.

Но американская валюта торгуется практически без изменений, ощущая на себе небольшое давление из-за сомнений в продолжительном и ощутимом эффекте от реформы для экономики. Однако по факту одобрения плана доллар все же может укрепиться, ведь это станет первой победой Трампа более чем через год после выборов.

Пользуясь скептицизмом долларовых быков, евро продолжает попытки укрепления, цепляясь за отметку 1.18, которая является ключевой для развития импульса. Пробой этого уровня станет возможным, если фиксация прибыли по доллару продолжится. Также локальную роль могут сыграть данные IFOпо Германии и показатели по строительному сектору США.

На рынке нефти по-прежнему царит относительное спокойствие. После недавнего ралли Brent торгуется с медвежьим уклоном, уже отыграв основной позитив от вынужденного закрытия крупного трубопровода в Северном море. Между тем угроза более оперативного, чем ожидается возвращения трубопровода в штатный режим создает понижательные риски для котировок. Улучшить краткосрочный настрой актива способны данные из США, если отразят сокращение запасов сырой нефти и бензина.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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