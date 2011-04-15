Рубль умерил пыл. Нефть боится идти выше

Европейские фондовые площадки не смогли повторить успехов своих азиатских коллег, что лишило российские индексы возможности избавиться от давления продавцов. Невнятная динамка нефтяных цен не внушает доверия российским инвесторам, а ситуация с АФК «Система» и «Роснефть» усугубляет положение дел.

На этом фоне отечественные бенчмарки продолжают торговаться в зоне отрицательных значений, ускорив снижение после полудня. Индекс МосБиржи, который изначально пытался ограничиться минимальными потерями, просел уже почти на 0,6%, добравшись до области 2122 пункта.

Рубль пытается сохранить скромное преимущество над долларом, но слегка уступает евро. Попытки Brent закрепиться над уровнем 63 не подпитывают спрос на российскую валюту, которая рискует перейти в оборонительную позицию, если спрос на доллар продолжит возвращаться после утренних продаж. Пара доллар/рубль дошла до сильной поддержки в районе 58,50 руб., пробить которую без дополнительных катализаторов будет непросто.

Котировки нефти слегка повышаются в ожидании статистики по запасам от Американского института нефти. Более уверенную динамику мы сможем увидеть, если отчет отразит сокращение запасов сырой нефти и бензина, хотя в более широкой перспективе потенциал роста актива остается ограниченным из-за непрекращающихся волнений по поводу роста сланцевой добычи. Эти страхи подпитал и вчерашний прогноз Минэнерго США, согласно которому, в следующем году средний уровень добычи в Штатах составит рекордные 10 млн баррелей. Для улучшения краткосрочного технического настроя Brent необходимо подтвердить пробой уровня 63.







Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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