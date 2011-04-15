Нефть надеется на сокращение добычи в Штатах

Во вторник нефть привлекла более внятный спрос после двух дней снижения и умеренно прибавила в цене, пробив отметку 63 и коснувшись области сопротивления 63,50 за баррель Brent. В целом же движения в сырьевом сегменте, как и в последние дни, носили весьма сдержанный характер – игроки решили взять передышку после недавнего скачка котировок к новым максимумам 2,5-летней давности.

Локально актив укрепился на подтверждении прежде обозначенных сроков устранения неполадок на нефтепроводе в Северном море. Восстановительные работы обещают завершить в течение 2-4 недель (дата отсчета – 11 декабря). Так что до конца года опасения крупных перебоев в поставках еще дадут о себе знать и, вероятно, продолжат, как минимум, удерживать актив от более агрессивных продаж.

Также котировки выросли на ожиданиях улучшения статистики из США. И это ожидания оправдались. Запасы сырой нефти, по данным Американского института нефти, сократились на 5,2 млн баррелей против прогноза снижения всего на 440 тыс., запасы в Кушинге выросли незначительно, на 70 тыс. баррелей, а запасы бензина замедлили рост до 2 млн баррелей против ожиданий роста увеличения на 2,5 млн. Конечно, это не безупречная статистика, но, по крайней мере, объемы сырой нефти падают пять неделю кряду, и это принесло некоторое облегчение быкам по Brent.

Теперь игрокам нужно увидеть аналогичные или чуть более оптимистичные цифры в сегодняшнем официальном отчете Минэнерго, чтобы котировки смогли продолжить подъем в краткосрочной перспективе. Но также важно, чтобы релиз отразил сокращение объемов добычи, что вполне возможно, ведь буровая активность на прошлой неделе пошла на спад. Если так, Brent может протестировать отметку 63,50 и направиться к 64.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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