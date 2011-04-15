Рубль может вернуться к росту

Рубль пытался продолжить укрепление, но во второй половине дня был вынужден уступить иностранным соперникам, несмотря на плавное восхождение нефтяных котировок. Более агрессивный подъем произошел в паре с евро, который прибавил почти 0,7%, добравшись до 69,50 руб. Пара доллар/рубль, которая оттолкнулась от уровня поддержки 58,50 руб., дошла до локального сопротивления в районе 58,80 руб.

За резким изменением настроений по российской валюте не стояло значимых факторов. В случае с евро динамика выглядит более логичной, поскольку единая валюта укрепилась по всему спектру рынка. Тем временем в паре с долларом могли иметь место технические предпосылки, подкрепленные возможной волной спроса на валюту под уплату внешних долгов. С начала недели доллар находился под давлением, но уступать локальную поддержку в районе 58,50 руб. не торопится, ожидая решения по налоговой реформе. С другой стороны, от более существенной просадки рубль должны удержать налоговые выплаты, пик которых в этот раз наступит раньше в связи с приближением новогодних праздников.

Таким образом, в ближайшие дни наша валюта может вернуться к росту при поддержке экспортеров и растущей нефти. Американский институт нефти накануне вечером рапортовал о масштабном сокращении запасов сырой нефти, а также о более умеренном росте запасов бензина, на фоне чего под закрытие торгов Brent ускорила подъем. Если сегодня официальный отчет Минэнерго подтвердит эту относительно оптимистичную картину, актив может продолжить движение вверх, увлекая за собой рубль. Еще одним фактором в пользу позитивного для российской валютой сценария может стать ситуация с налоговой реформой США, которой еще предстоит пройти повторное голосование по доработанному документу.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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