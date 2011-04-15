Российский бизнес ждёт ухудшения своего положения

Аналитический центр НАФИ провёл ежегодный опрос руководителей предприятий о состоянии и ожиданиях в их бизнесе.

Опрос НАФИ показал, что по-прежнему, как и на прошлых опросах, 40% предпринимателей оценивают текущее положение как хорошее, и 50% отмечают произошедшее ухудшение. Но взгляд на перспективу стал более пессимистичным. Если в 2015 г. 8% бизнесменов ждали ухудшения ситуации в своей компании, то сейчас таких - 17%. На улучшение надеются 36%, тогда как в 2015 г. таких было 45%.

Ключевые причины - накопленные в кризис проблемы, которые не удаётся решить из-за низкого спроса, проблем с финансированием. Самые пессимистичные - представители отраслей, наиболее пострадавших от кризиса: строительства, обрабатывающей промышленности. Ситуацию подстёгивает обострение в текущем году проблем в банках в связи с малопредсказуемым отзывом лицензий. Напряжение вызывает и особенно распространённое в последние месяцы блокирование счетов и операций компаний в рамках борьбы с гипотетическим отмыванием доходов и финансированием терроризма. Де-факто увеличивается и давление налогов и неналоговых платежей (например, в связи с введением он-лайн касс.

Поэтому, несмотря на статистический рост экономики, реально положение бизнеса не меняется к лучшему, и этого не ожидается самими участниками рынка.





Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд











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