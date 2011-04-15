Трамп потирает руки

В Азии фондовые индексы преимущественно росли, хотя в целом торги носили довольно неуверенный и приглушенный характер в связи с приближающимися праздниками и сомнениями в эффективности налоговой реформы, которая должна быть принята сегодня и передана на подпись Трампу. Вчера палата представителей одобрила законопроект, но из-за процедурных трудностей, по всей видимости, сегодня состоится повторное голосование.

Европейские фьючерсы торгуются смешанно, но в основном на положительной территории. Российские индексы снова открылись в минусе, продолжая нисходящую динамику, несмотря на относительно неплохие внешние сигналы и вчерашний подъем котировок нефти с последующей стабилизацией. Похоже, многие покупатели уже покинули торговые площадки, заставляя бенчмарки снижаться даже при отсутствии явных негативных факторов. Есть угроза того, что по факту одобрения законопроекта налоговой реформы рисковые активы будут продавать «на фактах», что способно усилить давление на российские индексы.

Тем временем рубль после вчерашней заминки возвращается к росту, снова пытаясь протолкнуть доллар в направлении ключевой поддержи 58,50 руб. Отчасти валюта отыгрывает вечернее удорожание Brent, которое ускорилось после неплохих данных API, снова отразивших падение запасов нефти. Также поддерживает валюту налоговый период, спрос спекулянтов на ОФЗ и невнятные настроения по доллару. Впрочем, пробоя упомянутой поддержки в ближайшее время не ожидаем из-за снижения торговой активности в целом.

Нефть Brent застыла в районе 63,50 в ожидании новых сигналов. Таковыми могут послужить данные Минэнерго по запасам углеводородов. Для продолжения роста потребуется сокращение запасов нефти в районе 5 млн баррелей и падение объемов добычи, даже незначительное. Следующее препятствие для котировок представлено в виде отметки 64.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX















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