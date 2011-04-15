Биткоин и Возрождение упали

Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг банка «Возрождение». Биткоин падает на фоне заявлений азиатских регуляторов.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в прошедший вторник понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка Возрождения с B+ до B. При этом S&P сохраняет негативные ожидания по банку. Судя по всему, Возрождение может стать следующим банком, которое попадет пол опеку ЦБ или под санацию после Промсвязьбанка. Банк стал объектом информационных атак сразу после того, как Промсвязьбанк перешел под контроль государства. Стоит отметить, что контрольным пакетом банка «Возрождение» владеют все те же братья Ананьевы. Вполне вероятно, что информационная атака вместе с понижением рейтинга и ситуации вокруг Промсвязьбанка может действительно поставить Возрождение на первое место в списке банков готовящихся к отзыву лицензии. На этом фоне акции Возрождения, накануне упали на 30% на Московской бирже.

Падает также и курс биткоина, который подвергся атаке уже не со стороны СМИ, а со стороны регуляторов, в частности Сингапурского регулятора и Минфина Японии. Азиатские финансовые власти называют биткоин не надежным платежным средством, который ни кем и ни чем не регулируется. Они предостерегают инвесторов от вложений в IСO и криптовалюту.

А тем временем на Московской бирже за одну единицу американской валюты дают 58 рублей 65 копеек. Евро торгуется на отметке 69 рублей 50 копеек. Индекс ММВБ упал до 2105 пунктов. Котировки нефти марки Brent приближаются к отметке в 64 доллара за баррель.

Биткоин завершил вчерашний день снижением котировок. Сегодня мы также видели падение самой популярной криптовалюты. Однако такие выносы вниз активно выкупаются инвесторами верящие в продолжение роста криптовалюты. Нужно отметить, что коррекция биткоина назревала достаточно давно и выглядит сейчас достаточно закономерно. Вполне вероятно, что курс может опуститься и до 14000$.

Что касается курса российской валюты, то здесь мы сохраняем свои прогнозы без изменений. Мы считаем, что до конца текущего года курс доллара стабилизируется в диапазоне от 59 до 60 рублей. Евро к концу года будет торговаться чуть ниже отметки в 70 рублей.





Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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