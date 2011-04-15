Нефть надеется на прорыв

Мировые инвесторы фиксируют прибыль перед финальным голосованием по налоговой реформе. После неоднозначного старта европейские индексы погрузились в красную зону, не оставляя российским индексам шансов на восстановление. Отечественный рынок остается под давлением, в том числе из-за масштабного падения акций ВТБ, хотя очевидных драйверов за этим движением не стоит. Индекс МосБиржи снижается почти на 0,6%, торгуясь на минимумах вблизи психологической отметки 2100 пунктов. РТС консолидируется в районе 1130 пунктов.

Рубль торгуется в узком диапазоне, продолжая безуспешные попытки протолкнуть доллар ниже области 58,50 руб. Недавно поддержку валюте оказали результаты проведенного Минфином аукциона, в ходе которого спрос превысил предложение в 3,1 раза. Сказывается и общая неуверенность доллара, который ведет себя неоднозначно в ожидании вердикта по налоговой реформе.

На рынке нефти все спокойно. Brent продолжает попытки роста, тестируя область сопротивления 63,50. Помочь в этом быкам может сегодняшний отчет Минэнерго по запасам углеводородов в США, если не разочарует резким ростом запасов бензина и объемов добычи. Перебои в поставках через трубопроводную систему Ferties в Северном море также помогает котировкам удерживать позиции.

На международном валютном рынке доллар укрепляется против иены и франка, но немного уступает европейским валютам. Евро продолжает обновлять недельные максимумы, в очередной раз игнорируя слабую статистику из еврозоны, где цены производителей в Германии и баланс текущих операций в еврозоне разочаровали, не дотянув до прогнозов. Чтобы не растерять преимущество, паре необходимо пробить локальное сопротивление в районе 1.1860.





Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.