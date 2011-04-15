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20.12.2017

Нефть надеется на прорыв

Мировые инвесторы фиксируют прибыль перед финальным голосованием по налоговой реформе. После неоднозначного старта европейские индексы погрузились в красную зону, не оставляя российским индексам шансов на восстановление. Отечественный рынок остается под давлением, в том числе из-за масштабного падения акций ВТБ, хотя очевидных драйверов за этим движением не стоит. Индекс МосБиржи снижается почти на 0,6%, торгуясь на минимумах вблизи психологической отметки 2100 пунктов. РТС консолидируется в районе 1130 пунктов.
Рубль торгуется в узком диапазоне, продолжая безуспешные попытки протолкнуть доллар ниже области 58,50 руб. Недавно поддержку валюте оказали результаты проведенного Минфином аукциона, в ходе которого спрос превысил предложение в 3,1 раза. Сказывается и общая неуверенность доллара, который ведет себя неоднозначно в ожидании вердикта по налоговой реформе.
На рынке нефти все спокойно. Brent продолжает попытки роста, тестируя область сопротивления 63,50. Помочь в этом быкам может сегодняшний отчет Минэнерго по запасам углеводородов в США, если не разочарует резким ростом запасов бензина и объемов добычи. Перебои в поставках через трубопроводную систему Ferties в Северном море также помогает котировкам удерживать позиции.
На международном валютном рынке доллар укрепляется против иены и франка, но немного уступает европейским валютам. Евро продолжает обновлять недельные максимумы, в очередной раз игнорируя слабую статистику из еврозоны, где цены производителей в Германии и баланс текущих операций в еврозоне разочаровали, не дотянув до прогнозов. Чтобы не растерять преимущество, паре необходимо пробить локальное сопротивление в районе 1.1860.


Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс





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