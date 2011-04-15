Нефть развивает бычий импульс

Нефть марки Brent продолжила подъем в среду, превысив отметку 64 впервые с 13 декабря. Локальным драйвером спроса на черное золото послужила американская статистика, тогда как основную поддержку актив продолжает получать на фоне перебоев поставок через североморский трубопровод, который, к радости нефтяных быков, вряд ли вернется в строй до конца этого года.

Официальный отчет Минэнерго «перещеголял» цифры от API, которые тоже оказались неплохими. Так, Управление энергетической информации сообщило, что на прошлой неделе запасы углеводородов сократились на целых 6,5 млн баррелей против прогноза снижения на 3,1 млн. Рост запасов бензина начал замедляться, составив 1,2 млн баррелей против 5,5 млн неделей ранее. Добыча увеличилась на 0,1%, но масштабное падение запасов сырой нефти нивелировало этот негатив, позволив котировкам развить импульс роста.

Также в пользу улучшения настроений в сырьевом сегменте сыграли заявления российской нефтяной компании Роснефть, которая, усомнившись в своих способностях нарастить добычу в следующем году, допустила сокращение предложения в рамках сделки ОПЕК и после окончания 2018 года. Трейдеры, конечно, сомневаются в таком сценарии, учитывая, что экспортеры уже начали готовить рынок к возможному началу выхода из пакта уже в июне, и тем не менее, подобная риторика подбадривает котировки, которые уже несколько дней пытались развить бычий импульс.

В краткосрочной перспективе не исключена небольшая фиксация прибыли, но прежде Brent до конца отыграет позитивный отчет Минэнерго. В случае возвращения под отметку 64 ценам нужно удержаться над 63,50,чтобы не растерять боевой настрой и удержаться на плаву.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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