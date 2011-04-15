Американская реформа уже отыграна рынками

Азиатские рынки показали вялую и скучную динамику с негативным оттенком, проигнорировав новости из США, где конгресс одобрил закон о налоговой реформе. Столь скудная реакция как рисковых активов, так и доллара говорит о двух вещах: утверждение реформы было заложено в цены; рынки не уверенны в эффективности предстоящих преобразований в системе налогообложения. После того, как Трамп подпишет документ, эта тема отойдет на задний план до момента начала реализации реформы. Европейские индексы тоже не пышут оптимизмом на уже предпраздничных торгах, для которых характерна фиксация прибыли.

Российский рынок продолжает снижаться, хотя настроения инвесторов несколько улучшились. Благодаря подъему нефтяных котировок индексы предпринимают попытки избавиться от медвежьего давления. Причем у РТС это уже получается. По крайней мере, бенчмарк пытается обосноваться на положительной территории и восстановиться от недельных минимумов. Рубль укрепляется в начале торгов, заставляя доллар тестировать заветный уровень поддержки 58,50 руб.

Нефть Brent вчера получила толчок к ускорению роста и пробила отметку 64. Поводом для активизации покупок послужили данные Минэнерго США. Они отразили сильное сокращение запасов сырой нефти, которое затмило очередной прирост добычи до нового рекорда. Для сохранения позиций активу необходимо отстоять уровень 64, хотя даже в случае попыток отката импульс, вероятно, будет ограниченным, поскольку Brent продолжает получать поддержку со стороны перебоев поставок через Forties.

Доллар укрепляется против иены, демонстрируя рост третий день кряду. На этот раз импульс подпитало заседание Банка Японии, которое слегка разочаровало быков отсутствием позитивных сюрпризов. Сегодня пара сможет развить импульс, а также укрепиться против европейских валют, если американская статистика, включая окончательный ВВП, не подкачает.





Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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