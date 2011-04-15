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22.12.2017

Нефть завершает неделю на мажорной ноте

В четверг котировки Brent обновили более чем недельные максимумы в районе 64,45, хотя впоследствии частично скорректировались, но удержались в небольшим плюсе, отстояв уровень 64. Уходящую неделю актив завершает с неплохим приростом.
Рынок довольно стойко воспринял сообщения оператора Ineos о намерении завершить все восстановительные работы на трубопроводе Forties к Рождеству. Игроки рассчитывали, что система не возобновит работу как минимум до конца месяца. Удержаться на плаву котировкам помогли данные Минэнерго, отразившие продолжение масштабного сокращения запасов сырой нефти, а также относительно слабый доллар.
С технической точки зрения, тот факт, что цена второй день кряду закрылась выше отметки 64, говорит об улучшении настроя Brent как минимум в краткосрочной перспективе. А сдержанная реакция на негативные для рынка известия о североморском трубопроводе свидетельствует о преобладающих бычьих настроениях в сырьевом сегменте на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и признаков замедления активности на сланцевых месторождениях США.
Если сегодняшний отчет BakerHughes снова укажет на сокращение числа буровых, это окажет ценам дополнительную поддержку и позволит Brent завершит торговую пятидневку на мажорной ноте.


Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ







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