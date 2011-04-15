Единая валюта попала под распродажу прошедшей ночью. В ходе организованных Мадридом выборов правительства Каталонии победу одержали сторонники независимости. Начав день на 1.1875, пара EURUSD в моменте теряла 0.4%, с трудом удержавшись выше 1.1810, и стабилизировалась сейчас вблизи 1.1850. Ситуация в Каталонии напоминает, что политические трудности в Европе не закончатся никогда, но сейчас они вряд ли подрывают веру в целостность евро-региона.

Евро среди лидеров по росту к доллару с начала года, поэтому некоторая коррекция является отражением закономерной фиксации в конце года. В целом же активность на традиционных площадках продолжает угасать перед праздниками.

Фондовые индексы Азии и США демонстрируют лёгкий рост, отходя от минимумов, достигнутых ранее на неделе.

Британскому FTSE100 и вовсе удалось обновить исторические максимумы, ненадолго преодолев пиковые значения июня и ноября. При этом британская валюта четвёртый день торгуется в очень узком диапазоне вокруг 1.3370, и закрадываются сомнения, что сегодняшняя публикация окончательной оценки ВВП Британии и платёжного баланса смогут нарушить эту безмятежность.

Нефть Brent второй день удерживается выше $64 за баррель, отражая настрой быков завершить 2017-й приростом более чем на 13% и вблизи максимумов за последние 2.5 года. Позитивная динамика нефти и окончание периода активных налоговых выплат помогала рублю вчера с самого утра.

Пара EURRUB по итогам четверга потеряла 33 копейки и рискует продолжить снижение, так как на российском рынке ещё не отыграно падение евро на новостях о Каталонии. Пара USDRUB потеряла вчера 25 копеек, вернувшись в область ниже 58.50. Решительные покупки российской валюты на старте торгов вполне могут стать причиной более масштабного снижения на автоматическом срабатывании стоп-ордеров вблизи значимого уровня поддержки. Для USDRUB – это уровни вблизи 58.50, медведям по евро предстоит важный тест лишь около 69.00, что на значительном удалении от текущих уровней.

На рынке криптовалют самая настоящая фиксация прибыли. Из 8 наиболее популярных криптовалют, чья капитализация превышает 80% данного рынка, 7 падают более чем на 20% за последние сутки.

Bitcoin, например, опустился до $14 тыс. с пиковых уровней выше $20 тыс. на старте недели. Судя по всему, инвесторы фиксируют прибыль от главной темы года. Пока не известно, будет ли это краткосрочная просадка или же «выход в наличные», чтобы потратить на праздники часть заработанного.

Правила фондового и товарного рынка подсказывают, что потери от пика более чем в 20% являются предвестником начала медвежьего рынка, что способно отнять ещё более 20% от цены, то есть отправить Bitcoin в область 12 тыс. Насколько эти правила применимы для намного более подвижного рынка криптовалют, пока не проверено.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro



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