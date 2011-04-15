Рубль и риски фиксации прибыли

Накануне рубль неплохо прибавил в весе, хотя ближе к концу сессии вернул иностранным соперникам часть завоеванных очков. В поддержку валюты выступил продолжающийся налоговый период и отсутствие драйверов укрепления доллара и евро на международном рынке. По итогам торгов пара доллар/рубль, которая в моменте касалась декабрьского минимума на 58,38 руб., вернулась в район 58,50 руб., потеряв 0,2%. Евро подешевел на 0,48%, до 69,45 руб.

Наша валюта продолжает ощущать на себе позитивное влияние от продаж экспортной выручки в рамках налогового периода, который на данный момент выступает в качестве фактора, нивелирующего валютный спрос со стороны Минфина. Также подспорьем для рубля стало укрепление нефти марки Brent, которая продолжила отыгрывать сокращение запасов углеводородов в США. Доллар не смог привлечь спрос на факте принятия закона о налоговой реформе, что также обеспечило российской валюте пространства для маневра.

Тем не менее, тот факт, что «американец» смог вернуться в район ключевого уровня 58,50 руб., говорит об ограниченном потенциале дальнейшего укрепления рубля. Кроме того, под конец дня котировки черного золота частично скорректировались от максимумов. На рынке появились разговоры о том, что восстановительные работы на североморском трубопроводе могут завершиться раньше обозначенных ранее сроков – до наступления Рождества. Этот сигнал может ограничить потенциал дальнейшего укрепления Brent. Кроме того, перед наступлением выходных часть игроков может зафиксировать прибыль по длинным позициям, что способно несколько надавить на рубль в краткосрочной перспективе.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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