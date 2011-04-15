Каталония подкосила евро

В пятницу азиатские фондовые площадки последовали за американскими индексами, вдохновленными неплохими данными по ВВП США за третий квартал – показатель был пересмотрен в сторону небольшого понижения, но при этом отразил рост максимальными с первого квартала 2015 года темпами. Однако европейские фьючерсы не позволили себе присоединиться к коллегам под влиянием «каталонского фактора». На досрочных парламентских выборах победу одержали сторонники независимости от Испании, что подпортило настроения как фондовым площадкам, так и единой валюте.

Российские индексы, которые несли потери в течение всей недели, наконец пытаются закрепиться на положительной территории при стабильной нефти и сильном рубле. Для ослабления давления индексу МосБиржи необходимо вернуться выше отметки 2100 пунктов. РТС в начале сессии прибавляет 0,33%, но может ускориться, если национальная валюта не сбавит обороты.

Рубль открылся гэпом вверх и обновил максимумы декабря в районе 58,30 руб. основная поддержка по-прежнему исходит со стороны экспортеров и их спроса на рублевую ликвидность, которую компании спешат аккумулировать до начала рождественских праздников на Западе. Пробой вышеупомянутой зоны нацелит пару на отметку 58,00 руб., на подходе к которой доллар может встретить поддержку.

На валютном рынке основные пары торгуются в тесных предпраздничных диапазонах. Исключение составил евро, который в моменте резко направился к отметке 1.18 на результатах выборов в Каталонии. Впрочем, на спаде котировки встретили биды и отыграли часть потерь, нащупав зону комфорта в районе 1.1850. Далее игроки будут ждать данных из США. Если ситуация с личными доходами и расходами американцев улучшится, евро завершит день на отрицательной территории. В целом же влияние региональных выборов на валюту и фондовые площадки Европы вряд ли будет продолжительным.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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