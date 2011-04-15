Рубль обречен на падение

Курс валютной пары RUR/USD на следующей неделе продолжит свою коррекцию и возврат в диапазон 58-58,5, в котором они находятся последнее время. Несмотря на давление по кредитным обязательствам и общий спрос на доллар, закупать его с больших масштабах в последние дни уходящего года никто не будет, нет не только спроса, но и достаточного предложения. Еврозона также не дает поводов для возможности хорошо заработать, евро вяло торгуется в коридоре 69-69,5 рублей. Попытка пробить планку в 69 рублей за евро была скоротечной и не привела к нисходящему тренду на более низкий уровень.

Котировки по доллару для глобального рынка занимают уверенные положительные позиции, как не было уже давно, с момента прихода Трампа к власти. Игроки вновь рассчитывают на реальный рост американской экономики — ожидания составляют более 80%, что также говорит и об их намерениях снова поучаствовать в новых рекордах «Made in USA». Общая готовность к торгам и сделкам, однако, говорит только об одном, общее благостное состояние продержится до начала января, но российский фондовый рынок не собирается серьезно реагировать на заокеанские новости.

В ЕС начинаются рождественские праздники, и сигналы из этой экономики свидетельствуют о сильном снижении активности инвесторов, а количество сделок упадет до годового минимума, поэтому оставшееся время до нового года для евро будет спокойным и даже тихим временем. Несмотря на политические и экономические новости из Испании, Германии и Бельгии, колебания валют не будут серьезными.

Отечественная валюта не смогла уверенно пробить уровень в 58 рублей за доллар и 69 рублей за евро, а при движении котировок сегодня наблюдается технический отскок, который сменится завтра плавным возвратом к текущим позициям. При отсутствии новостей и устойчивого положения от небольшого числа крупных действующих инвесторов на рынке, валютные пары остаются в том же коридоре, и заработать здесь можно только с плечом на минимальных изменениях. Количество сделок уже снижается, поэтому перед новым годом инвесторы не будут активно торговать, поддержать «волну» будет просто некому, а, значит, операции с валютой будут приносить доход, который вполне можно пропустить.





Сергей Фёдоров, эксперт "Международного финансового центра"











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