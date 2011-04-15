Рынки не хотят выходить из предпраздничных диапазонов

Предпраздничные пятничные торги на фондовых площадках проходят с переменным успехом. После роста индексов в Азии европейские площадки торгуются в основном с понижением, хотя и с минимальным.

При этом британский FTSE 100, который накануне впервые закрылся выше отметки 7,600, обновил рекордный максимум и держится в «зеленой» зоне. Американские фьючерсы показывают в основном позитивную динамику.

Неплохой внешний фон вкупе со стабильной нефтью, которая удерживается в районе 2-недельных максимумов, обусловили долгожданное восстановление российских индексов.

Впрочем, роль сыграл и внутренний фактор. В частности, сегодня инвесторы активно обсуждают возможность заключения мирного соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система», что поддерживает общий боевой настрой на отечественных площадках.

Нефть марки Brent замерла в районе отметки 64, не решаясь на более активные движения в условиях отсутствия катализаторов. Сокращение запасов в США уже отыграно, работы на трубопроводе в Северном море ведутся, и могут завершиться быстрее обозначенных ранее сроков, но трейдеры не продемонстрировали значимой реакции на эти сообщения по большей части из-за того, что такой сценарий не исключался рынком.

Кроме того, многие игроки уже покинули сырьевые площадки в связи с приближающимся католическим Рождеством. В связи с этим влияние сегодняшнего отчета по буровой активности в Штатах, скорее всего, будет минимальным.





Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс









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