Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22.12.2017

Рынки не хотят выходить из предпраздничных диапазонов

Предпраздничные пятничные торги на фондовых площадках проходят с переменным успехом. После роста индексов в Азии европейские площадки торгуются в основном с понижением, хотя и с минимальным.
При этом британский FTSE 100, который накануне впервые закрылся выше отметки 7,600, обновил рекордный максимум и держится в «зеленой» зоне. Американские фьючерсы показывают в основном позитивную динамику.
Неплохой внешний фон вкупе со стабильной нефтью, которая удерживается в районе 2-недельных максимумов, обусловили долгожданное восстановление российских индексов.
Впрочем, роль сыграл и внутренний фактор. В частности, сегодня инвесторы активно обсуждают возможность заключения мирного соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система», что поддерживает общий боевой настрой на отечественных площадках.
Нефть марки Brent замерла в районе отметки 64, не решаясь на более активные движения в условиях отсутствия катализаторов. Сокращение запасов в США уже отыграно, работы на трубопроводе в Северном море ведутся, и могут завершиться быстрее обозначенных ранее сроков, но трейдеры не продемонстрировали значимой реакции на эти сообщения по большей части из-за того, что такой сценарий не исключался рынком.
Кроме того, многие игроки уже покинули сырьевые площадки в связи с приближающимся католическим Рождеством. В связи с этим влияние сегодняшнего отчета по буровой активности в Штатах, скорее всего, будет минимальным.


Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс




В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100