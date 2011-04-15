Экономика празднует Новый год

Конец года ознаменовался несколькими событиями, влияние которых еще необходимо осмыслить.

Сделка ОПЕК+ уже в основном отыграна инвесторами, сближение стран Ближнего Востока с Россией еще долго будет на повестке дня, как и увеличение товарооборота и новые контракты, сближение геополитических позиций (на время, конечно, но в жизни ведь все временно).

В США Трамп предоставил своим избирателям наконец обещанное перед выборами снижение налогов на прибыль для юридических лиц и по торговле с ценными бумагами для резидентов. Эти меры должны привести по разным оценкам от 0,5 до 4% ВВП США, как из-за возврата собственных капиталов, так и из-за прихода средств с развивающихся рынков и возрождения реального производства страны. Инвесторы не любят платить налоги, особенно, когда те около 40%, поэтому снижение одномоментно их почти вдвое не может не радовать.

Еще одна новость прошла не так громко в новостных лентах России, но очень серьезно обсуждается – отмена пенсионной программы Обамы. Ее суть была в том, чтобы все граждане получили медицинскую помощь, вне зависимости от их финансового положения, но на деле все вылилось в подпитку субсидиями со стороны федерального бюджета США страховых компаний страны, что очень не понравилось основным силам из консервативной партии. Снижение давления на бюджет (около 50 млрд. долл. в год), причем не одобренного изначально по закону, должно помочь перераспределить средства бюджета на другие цели – обновление обветшавшей инфраструктуры, упорядочивание рынков соц и мед услуг, возвращение промышленности в страну и проецирование своей силы на регионы мира (ВПК). Пенсионные вопросы вызвали социальные потрясения в Аргентине и Бельгии, Германии и Франции, поэтому их долговременное влияние не означает отсутствия реакции на ухудшение положения как старшего возраста, так и молодежи.

На фоне таких противоречивых изменений по окончании года в структуре экономики мира Россия показывает, что ее рынок довольно стабилен. Фондовый рынок России в настоящее время находится в зоне технического отскока на общем фоне падения котировок, но общее положение из-за праздников и небольшого количества инвесторов можно смело назвать спокойным.





Николай Ширяев, эксперт "Международного финансового центра"













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