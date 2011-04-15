Рост добычи в США сдерживает рост цен на нефть

В пятницу котировки нефти продолжили укрепление. Brent обновила 10-дневные максимумы на подходе к отметке 65, забуксовав в районе локального сопротивления 64,75. По итогам дня актив прибавил 0,62%, а за неделю набрал чуть больше фигуры.

Основным фактором поддержки на рынке энергоносителей продолжает служить сокращение поставок через важный трубопровод в Северном море. Восстановительные работы продолжаются и могут завершиться раньше обозначенных изначально сроков. В этом случае Brent будет ждать фиксация прибыли, поскольку этот фактор сыграл немалую роль в недавнем подъеме котировок. С другой стороны, участники рынка отдают себе отчет в том, что перебои в поставках – явление временное, и потому масштабных распродаж, вероятно, удастся избежать.

В США тем временем продолжается масштабное сокращение запасов сырой нефти, а темпы роста запасов бензина замедлились. Буровая активность после недавнего роста перешла в режим стагнации – на прошлой неделе число активных установок осталось без изменений. Однако продолжающийся рост добычи продолжает выступать в качестве сдерживающей силы для цен. Если на предстоящей неделе Минэнерго снова сообщит о наращивании объемов производства черного золота на сланцевых месторождениях, это станет препятствием на пути к дальнейшему подъему Brent.

C технической точки зрения котировкам, которые под коне торгов пятницы обосновались в районе 64,50, необходимо успешное тестирование зоны 64,75, которая откроет путь к 65. Однако для уверенной торговли выше этого уровня потребуются позитивные для рынка сигналы из США.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.