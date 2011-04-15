Рубль попытается продолжить рост

В пятницу рубль продолжил укрепляться против иностранных валют, получив поддержку со стороны ряда внешних и внутренних факторов, включая рост нефтяных котировок. По итогам сессии доллар, который в моменте касался минимума на отметке 58,15 руб., просел на 0,15%, до 58,30 руб. Евро/рубль подешевела еще сильнее, добравшись до отметки 69 руб.

А пользу сохранения позитивной динамики нашей валюты под конец недели сыграла активность экспортеров в рамках налогового периода, пик которого придется на сегодня, 25 декабря. Также немалую роль сыграло дальнейшее восхождение котировок Brent, которые добрались до максимума на 64,75. Дополнительным бычьим фактором для рубля стали вербальные интервенции властей. В частности, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство завершит работу над законопроектом о либерализации валютного контроля до конца текущего года. Опорой дл российских активов в целом также послужило заключение мирового соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система».

В краткосрочной перспективе у рубля есть шанс на продолжение роста благодаря пику налоговых выплат и позитивным настроениям на рынке нефти. Сырьевой сегмент продолжает получать локальную поддержку на фоне перебоев в поставках через крупный североморский трубопровод. Буровая активность в Штатах на минувшей неделе стабилизировалась, что также служит благоприятным фактором для рынка черного золота. Так, сегодня пара доллар/рубль может снова нацелится на отметку 58 руб., однако торговая активность обещает быть низкой из-за празднования католического Рождества на Западе.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













--











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.