Евтушенков и Сечин заключили мировое соглашение. Акции «Системы» активно растут. Курс биткоина рухнул на прошедшей неделе. Некоторые говорят о лопнувшем пузыре.

На следующий день после того, как Владимир Путин пошутил о том, что Игорю Сечину и Владимиру Евтушенкову стоит договориться, было достигнуто мировое соглашение между «Системой» и «Роснефтью». АФК должна выплатить «Роснефти« 100 миллиардов рублей. Напомним, изначально требования составляли около 300 миллиардов, но таких денег в компании Владимира Евтушенкова нет. Выплата могла привести компанию к банкротству. Соглашение кажется компромиссом. С одной стороны АФК «Система» избежит банкротства, а с другой стороны и «Роснефть» окажется не в обиде. Нужно сказать, что 100 миллиардов рублей, для государственной нефтяной компании это «капля в море». Она покроет всего-лишь 10% инвестиционной программы на будущий год. Однако, на этом фоне акции «Системы» на Московской бирже выросли на 18%.

Тем временем за одну единицу американской валюты на ММВБ дают 58 рублей 15 копеек. Евро находится на уровне 69 рублей 05 копеек. Индекс ММВБ располагается в районе 2105 пунктов, а котировки нефти марки Brent преодолели отметку в 65 долларов за баррель.

В конце прошедшей недели настоящий шок испытали многие криптобиржи. Курс практически всех криптовалют обвалился в конце прошедшей пятидневки. Некоторые участники рынка говорят о лопнувшем пузыре. Однако мы считаем, что курс биткоина вполне вероятно имеет все шансы откорректироваться от текущего уровня цен. В понедельник утром по данным Coinmarketcap.com курс биткоина располагается в районе 14000$ за единицу. Есть шанс, что курс все-таки нырнет ниже 10000$ до конца текущего года. Таким образом, многие участники рынка зафиксируют прибыль в открытых позициях, а покупатели, верящие в бесконечный рост, попадут под холодный душ.

Что касается курса российской валюты, то рубль сейчас поддерживается заканчивающимся налоговым периодом. Сегодня последний день уплаты НДПИ. Так же поддержку российской валюте оказывает дорожающая нефть. Однако мы считаем, что на текущий недели многие участники рынка предпочтут зафиксировать прибыль в российской валюте. На новогодние каникулы гораздо безопаснее уйти с более крепкой иностранной валютой, поэтому у доллар/рубля еще есть все шансы подняться выше отметки 59 рублей и завершить год именно на этом уровне. Курс евро, вероятнее всего, до конца года будет стремиться к отметке в 70.





Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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