На рынке нефти вчера наблюдалась позитивная динамика. Brent продолжает укрепление после прорыва коридора 61-64,7. Утренняя стоимость составляет 65,1$ за баррель североморской смеси.

Позитивный рост нефти укрепляет и российскую валюту, которая впервые с ноября смогла дойти ниже 58 рублей, но не смогла на ней закрепиться. Курс на сегодня -58,20 рублей за доллар.

Ежедневные покупки валюты Минфином на сумму 12 млрд руб. пока не ослабляют рубль. Повышенный спрос на российские гособлигации по-прежнему сохраняется.

Вероятнее всего укрепление рубля к отметке 57,70.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка









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