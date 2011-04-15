Рубль не теряет времени

В отсутствие западных игроков, которые праздновали католическое Рождество, рубль решил не терять времени и укрепился, прибавив к иностранным валютам свыше 0,5%. Доллар утратил отметку 58 руб., евро ушел под уровень 69 руб.

Несмотря на дефицит сигналов, российская валюта смогла продолжить укрепление в начале последней торговой недели в этом году. В пользу рубля выступили позитивные заявления властей на тему вопросов валютного контроля, о чем упомянули Банк России и Минфин. Также валюте помог пик налоговых выплат – теперь влияние этого фактора пойдет на спад. Также имеет место неуверенность игроков в отношении доллара, которая связана с сомнениями в том, что налоговая реформа, закон о которой был подписан на минувших выходных, придаст экономике США ожидаемый импульс роста.

Сегодня возобновятся торги на многих площадках, включая сырьевые. В пятницу нефть Brent дошла до области 64,50. Буровая активность в Штатах замедлила рост, что может благоприятно отразиться на динамике актива на старте торгов. Однако в силу признаков локальной перекупленности Brent могут проявиться и понижательные риски. Так что потенциальное влияние со стороны нефтяного фактора для рубля неоднозначно. Не исключено, что с частичным возвращением на рынки иностранных игроков рубль подвергнется фиксации прибыли, однако торги в целом обещают быть спокойными.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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