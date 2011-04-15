Рубль может сменить вектор движения

Этим утром рубль отметился на 2-месячных максимумах в паре с долларом, пользуясь низкой ликвидностью и отсутствием иностранных игроков, которые продолжают праздновать католическое Рождество. Также поддержку российской валюте оказывают стабильно высокие цены на нефть и отсутствие позитивных импульсов со стороны доллара на международной арене.

Сейчас наша валюта ощущает влияние локальных факторов. Это и налоговый период, который уже подходит к концу. И недавнее удорожание нефти, которая продолжает рассчитывать на восстановление баланса спроса и предложения. И сохраняющийся спрос на ОФЗ.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала дальнейшее снижение ставок и при этом допустила паузы в смягчении политики. Глава регулятора подчеркнула, что текущая политика остается умеренно-жесткой, но сейчас банк «на пути к тому, чтобы перейти к более нейтральному характеру денежно-кредитной политики». В дальнейшем эта тенденция будет ослаблять спекулятивный интерес к рублю, но в краткосрочной перспективе эти заявления могут поддержать спрос на «россиянина» в рамках того же завтрашнего аукциона Минфина, который станет последним в этом году.

До конца текущей недели значимых прорывов для рубля не ожидается. Но есть угроза смены траектории движения на возвращении ликвидности и иностранных спекулянтов, которые могут решить зафиксировать прибыль под конец года на привлекательных уровнях. Риск реализации такого сценария повысится, если в сырьевой сегмент, где котировки Brent консолидируются у максимумов 2,5-летней давности, тоже придет фиксация прибыли по длинным позициям.







Роман Блинов, эксперт компании "Международный финансовый центр"











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