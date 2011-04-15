Нефть обновила максимумы

Возвращение рынков к работе после рождественских праздников ознаменовалось развитием ралли на сырьевых площадках. При этом фондовые индексы в Европе, США и сегодня с утра в Азии не могут похвастаться бурной активностью: изменения в индексах составляют сотые доли процента, оставляя их у достигнутых ранее отметок.

На валютном рынке движения в ключевых валютных парах также минимальны, но можно отметить сползание индекса доллара на 0.1% за прошедшие сутки вплотную к минимумам ноября-декабря. Пара EURUSD поднялась к 1.1880, прибавив всего 20 пунктов в ходе малоактивных торгов.

В то же время динамика канадского и австралийского долларов оказалась более показательной. Вслед за сырьевыми площадками эти валюты демонстрируют укрепление 5-ю торговую сессию подряд, прибавив за это время 2.6% и 1.2%, соответственно.

Быкам по нефти удалось разогреть тонкий рынок вчера, отправив нефть к новым максимумам за 2.5 года. Стоимость барреля Brent подскочила выше $66, а WTI вчера поздно вечером была всего в двух центах от $60. Хотя для такого движения есть основания в виде оптимизма в отношении мировой экономики и спроса на сырьё в сочетании с осторожной политикой ключевых ЦБ, всё же значительная часть данного роста объясняется низкой ликвидностью рынка и может быстро сойти на нет с ее возвращением на ключевые площадки.

Российский рубль на благоприятном для сырьевых активов фоне продолжает укрепление, движимое на данном этапе срабатыванием стоп-ордеров. Пара USDRUB за вторник потеряла ещё 0.34р, опустившись до 57.62 – самого низкого уровня с конца октября. Движение вниз набрало силу на этой неделе после взятия важного уровня поддержки на 58.50. EURRUB вчера потеряла 0.50р, опустившись к 68.37. В данном случае ускорение спада произошло вслед за взятием отметки 69, что усилило распродажу.

Примечательно, что формальным поводом для атаки рублёвых быков послужила динамика сырьевого рынка при нейтральном тоне спроса на риски. В предыдущие несколько месяцев игроки с российским рублём предпочитали в качестве драйвера как раз динамику зарубежных площадок, порой открыто игнорируя нефть.

Рынок криптовалют, кажется, приходит в себя после предпраздничной распродажи. Согласно Сoinmarketcap, курс Bitcoin прибавил за последние сутки 9.5%, поднявшись к $16.8 тыс. что более чем на 40% выше минимумов прошлой пятницы. Рынок криптовалют словно проживает десять лет за год: формальная фаза медвежьего рынка просуществовала менее пары дней, и теперь (в терминах фондовых рынков) вновь мы видим бычий рынок. Кроме того, терявший свою долю на рынке Bitcoin вновь опережает основных конкурентов. Его доля в общей «капитализации» крипторынка с 42% на начало недели подскочила выше 46%, впрочем, это ещё довольно далеко от максимумов 8 декабря, когда она превышала 67%.



Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro





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