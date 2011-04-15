Проигнорировали рост цен на нефть

Во вторник российский фондовый рынок не смог удержать свои позиции, несмотря на позитивный внешний фон. При этом основную поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне стабилизации буровой активности и ожидании снижения запасов углеводородов в Штатах, сделал еще один шаг к годовым максимумам, поднявшись выше 65,5 доллара за баррель. Ситуация же на внешних фондовых площадках оказалась нейтральной для нашего рынка. Так, возвращение американских игроков не ознаменовалось существенным движением: за первые тридцать минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 изменились в пределах 0,1%. Несмотря на это индекс МосБиржи за час до окончания основной сессии упал на 0,4%, отступив до 2096 пунктов, индекс РТС потерял символические 0,01%, сохранив позиции в районе 1144 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают акции МРСК Центра и Системы, снижающиеся более чем на 3%. Лучше рынка торговались Мечел и НЛМК, прибавившие 4,1% и 1,1% соответственно. В рамках сегодняшней сессии, несмотря на позитивный внешний фон, «медведям» удалось вернуть себе инициативу и вновь увести рынок ниже уровня 2100 пунктов. В случае если они смогут закрепиться под этим значением, можно ожидать углубления коррекции и снижения индекса МосБиржи в район 1950 – 2000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на прошедшие вчера выплаты по НДПИ, рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам, чему способствовала динамика рынка энергоносителей. Так, к 18.00 мск. доллар отступил на 0,4%, опустившись до 57,7 рубля, евро снизился на 0,5%, до 68,5 рубля. В результате сегодняшних торгов американская валюта сделала еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 57,5 и выступающей нижней границей широкой консолидации. В случае пробоя этого уровня можно ожидать дальнейшего снижения доллара и достижения им годовых минимумов, установленных в районе 56 рублей. Однако, учитывая уход поддержки российской валюты со стороны налогового периода, в ближайшее время «медведям» будет сложно удерживать инициативу в своих руках.

В рамках вечерней сессии мы ожидаем перехода российских активов в консолидацию. Отсутствие активности на американских площадках и стабилизация рынка энергоносителей будет способствовать боковику, в результате чего рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» у нулевых значений. Также мы не ожидаем направленного движения основных российских индексов на открытии торгов в среду.







Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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