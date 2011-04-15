Нефтетрейдеры фиксируют прибыль, доллар – в аутсайдерах

На мировых рынках ощущается предновогодняя атмосфера – большинство активов торгуется в режиме низкой активности, что особенно явно прослеживается в динамике европейских фондовых площадок, которые апатично торгуются практически без изменений. Однако это не помешало российским индексам обосноваться на положительной территории. Давление на индекс МосБиржи ослабло благодаря коррекции рубля от 2-месячных максимумов в ответ на фиксацию прибыли в сырьевом сегменте.

Пара доллар/рубль этим утром нащупала локальное дно на отметке 57,34 руб., оттолкнувшись от которого, котировки пытаются вернуться в район 58 руб. На этой неделе российская валюта ориентируется в основном на нефтяной фактор, где накануне наблюдалось агрессивное ралли Brent на известиях о новых перебоях в мировых поставках. В частности, на трубопроводе в Ливии произошел взрыв, спровоцировав падение объемов перекачки черного золота примерно на 100 тыс. баррелей.

Однако достигнув свежих максимумов середины 2015 года в районе 66,50, актив привлек продавцов, которые воспользовались удобной возможностью для фиксации прибыли на высоких уровнях под конец года. Баррель сполз с пиковых максимумов уже почти на фигуру и может продолжить откат, особенно если сегодня и завтра статистика от API и Минэнерго США не принесет поводов для роста.

Тем временем на валютном рынке доллар находится под давлением против основных валют. После двух дней снижения евро вернулся к росту, направляясь к отметке 1.19. Несмотря на тонкие торги, участники рынка демонстративно игнорируют американскую валюту, тем самым выказывая сомнение в том, что налоговая реформа придаст экономике обещанный импульс, а программа увеличения расходов на инфраструктуру даст ожидаемые результаты, если будет одобрена.







Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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