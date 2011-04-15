Индексу МосБиржи нужно закрепить успех над отметкой 2100 пунктов

После неоднозначного старта российские фондовые индексы смогли расположиться в зеленой зоне, хотя темпы подъема не внушают ни доверия, ни оптимизма. Рост сдерживает локальная коррекция на рынке нефти, а также малоактивная динамика на европейских площадках. Во второй половине дня индекс МосБиржи повышается на 0,32%, а РТС замедлил рост до 0,2% на фоне отступления рубля от 2-месячных максимумов.

В большинстве ликвидных бумаг наблюдаются покупки. На этом фоне сильно выделяются акции «АФК «Система», которые корректируются вниз более чем на 4% после недавнего ралли в ответ на заключение мирового соглашения с «Роснефтью». Котировки «Башнефти» и «Интер РАО» снижаются почти на 1,5%. С небольшим понижением торгуются акции «Аэрофлота», несмотря на сообщения о том, что за 11 месяцев 2017 года авиакомпания перевезла на 15,9% пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тем временем в лидерах роста – бумаги ВТБ, которые дорожают на 1,86%, реагируя на позитивную отчетность. За 11 месяцев чистая прибыль банка по МСФО увеличилась в 2,2 раза. В ноябре чистая прибыль выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Чистые процентные доходы повысились на 12,2%, чистый комиссионный доход вырос на 2,7% в годовом выражении.

На фоне фиксации прибыли на рынке нефти потенциал ускорения роста российских индексов выглядит ограниченным. При этом, если до конца сессии рубль продолжит отступать, индекс МосБиржи, которому сейчас необходимо закрепить успех над отметкой 2100 пунктов, может еще немного прибавить в цене, но в целом активность инвесторов, вероятно, будет оставаться невысокой.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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