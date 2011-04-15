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27.12.2017

Золото пользуется спросом под конец года

Во второй половине дня мировые фондовые площадки продолжают умеренный рост при поддержке сырьевых рынков, позитив от которых нивелирует заминку в технологическом секторе из-за слабого спроса на iPhone X. Нефть накануне добралась до свежих 2,5-летних максимумов, а цены на медь расположились на новых многолетних пиках, что поддерживает бычий настрой в рядах мировых инвесторов.
На российском рынке также превалирует оптимизм. Индекс МосБиржи вышел в зону роста и ускоряет подъем по мере отступления рубля, который этим утром отправил доллар к минимумам конца октября на отметке 57,34 руб. Пока паре не хватает импульса для возвращения выше уровня 58 руб., что отчасти связано с отсутствием спроса на американскую валюту на международном рынке.
Несмотря на снижение против европейских соперников, доллар пытается реабилитироваться в паре с иеной, которая недавно попала под повсеместные распродажи на фоне локального проявления интереса к риску. В целом же «американец» завершает неудачный для себя год не в лучшей форме.
Тем временем, пользуясь слабостью доллара, золото продолжает восхождение, добравшись до максимумов начала декабря, превысив отметку $1286. Возросший в последние дни спрос на желтый металл также отчасти объясняется стремлением инвесторов к сокращению рисков перед наступлением нового года.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX





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