Нефть лишается факторов поддержки

После обновления 2,5-летних максимумов на подходе к области 66,50, котировки Brent подверглись коррекции на волне фиксации прибыли после слишком агрессивных покупок. Новый виток подъема цен стал следствием сообщений о взрыве на ливийском трубопроводе и разговорами о новых перебоях в поставках, пока трубопроводная система в Северном море «идет на поправку». По итогам дня актив обосновался под отметкой 66.

Трубопровод в Ливии, по предварительным оценкам, вернется в строй через неделю. Соответственно, этот фактор не сможет оказать значимой поддержки активу, несмотря на некоторое сокращение объемов поставок через систему. Эффект от неполадок на Forties тоже постепенно уходит со сцены. Так, рынок остается без эмоциональных драйверов, которые отправили цены к новым максимумам 2,5-месячной давности. А поддержка со стороны слабого доллара носит весьма ограниченный характер.

Таким образом, в ближайшее время внимание игроков будет сосредоточено на сигналах из США. Если запасы сырой нефти сократятся, а добыча снова вырастет, этого будет недостаточно, чтобы запустить новое ралли Brent и уж тем более отправить цены к новым вершинам.

По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы черного золота сократились на 6 млн баррелей, однако запасы бензина увеличились на 3,1 млн баррелей. Если официальная статистика от Минэнерго отразит аналогичную картину с запасами, а также укажет на дальнейший рост производства, цены вряд ли смогут закрепить недавний успех.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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