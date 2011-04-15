Доллар лишили предпраздничного настроения

В Азии основные фондовые индексы продемонстрировали рост за исключением японского Nikkei, который немного отступил, несмотря на сильные данные по розничным продажам в Японии. Отчасти это объясняется резким укреплением иены в паре с долларом, давление на который сегодня усилилось. Европейские площадки могут не разделить оптимизма своих азиатских коллег – фьючерсы указывают на открытие в красной зоне. Тем временем у российских бенчмарков есть шанс продолжить вчерашний скромный подъем, хотя новая волна роста рубля может подкосить индекс МосБиржи.

Пока создаются все условия для возобновления укрепления рубля после вчерашнего отката. Нефть Brent, которая накануне привлекла фиксацию прибыли на новых долгосрочных максимумах, вернулась выше уровня 66 и пытается отстоять психологическую отметку в ожидании официальных данных по запасам от Минэнерго.

Кроме того, пожалуй, еще более значимым сигналом служит повсеместное избиение доллара на международном валютном рынке. Продажи американской валюты ускорились на тонких торгах в условиях ребалансировки портфелей игроков. Так, сырьевой оптимизм вкупе с усилиями долларовых медведей могут поспособствовать движению рубля к новым максимумам в течение сессии.

Однако поддержка со стороны первого фактора может оказаться ограниченной. Отчет API в очередной раз отразил резкое сокращение запасов энергоносителей и при этом масштабный рост запасов бензина. Если релиз ведомства отразит аналогичную картину, «приправленную» ростом добычи, котировки не смогут развить бычий импульс.







Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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